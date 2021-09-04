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Байден посетил пострадавший от урагана "Ида" Новый Орлеан

Автор: Анна Полисученко

Байден посетил пострадавший от урагана "Ида" Новый Орлеан. Президент США выступил с речью, в которой рассказал о мерах поддержки населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам Джо Байдена, каждый житель штата Луизиана получил по 500 долларов в качестве разовой помощи. Всего на эти цели было потрачено 100 миллионов. Деньги выделялись как из регионального, так и из государственного бюджета.

Кроме того, американский лидер отдал распоряжение об использовании стратегического нефтяного резерва страны. Это позволит избежать нехватки топлива в пострадавших от урагана районах.

Байден также напомнил о своем предложении по модернизации инфраструктуры страны. По его мнению, этот план поможет улучшить готовность к противостоянию стихийным бедствиям в будущем.

Ранее мы писали, что число жертв урагана "Ида" возросло до 58 человек.

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Джозеф Байден