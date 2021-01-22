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Байден поручил изучить ситуацию с Навальным и действиями российских хакеров в США

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Также ведомства должны проверить связь российских хакеров с кибератакой на ряд американских правительственных сетей.

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Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден отдал распоряжение провести полный анализ возможного использования химического оружия против Навального, а также проверить вероятные связи Москвы с масштабной кибератакой на федеральные ведомства в 2020 году.

Кроме того, национальная разведка изучит сообщения о деньгах, которые российские спецслужбы могли передавать талибам за убийства американских военных в Афганистане.

Напомним, в совместном журналистском расследовании The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и Ei pais говорится о том, что к отравлению Навального ядом "Новичок" причастны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен прокомментировал задержание российского оппозиционера Алексея Навального.

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