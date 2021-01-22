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Байден доручив вивчити ситуацію з Навальним і діями російських хакерів у США

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден доручив розвідувальному співтовариству вивчити ситуацію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Також відомства повинні перевірити зв'язок російських хакерів з кібератакою на ряд американських урядових мереж.

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Про це на брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, Байден віддав розпорядження провести повний аналіз можливого використання хімічної зброї проти Навального, а також перевірити ймовірні зв'язки Москви з масштабною кібератакою на федеральні відомства у 2020 році.

Крім того, національна розвідка вивчить повідомлення про гроші, які російські спецслужби могли передавати талібам за вбивства американських військових в Афганістані.

Нагадаємо, в спільному журналістському розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN, Der Spiegel і Ei pais йдеться про те, що до отруєння Навального отрутою "Новачок" причетні вісім співробітників Федеральної служби безпеки.

Раніше кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен прокоментував затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

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