Байден поручил Блинкену урегулировать войну в Афганистане мирным путем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

Байден поручил государственному секретарю поддержать президента Ашрафа Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования. Секретарь Блинкен также будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами.

Президент США назначил посла Трейси Джейкобсона ответственным за все усилия правительства по обработке, транспортировке и переселению афганских соискателей специальной иммиграционной визы и других афганских союзников.

"Мы искренне сочувствуем храбрым афганским мужчинам и женщинам, которые сейчас находятся в опасности. Мы работаем над эвакуацией тысяч тех, кто помогал нашему делу и их семьям", - заявил он.