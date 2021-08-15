Байден доручив Блінкену врегулювати війну в Афганістані мирним шляхом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

Байден доручив державному секретарю підтримати президента Ашрафа Гані та інших афганських лідерів в їхньому прагненні запобігти подальшому кровопролиттю і домогтися політичного врегулювання. Секретар Блінкен також буде взаємодіяти з ключовими регіональними зацікавленими сторонами.

Президент США призначив посла Трейсі Джейкобсона відповідальним за всі зусилля уряду з обробки, транспортування і переселення афганських шукачів спеціальної імміграційної візи та інших афганських союзників.

"Ми щиро співчуваємо хоробрим афганським чоловікам і жінкам, які зараз знаходяться в небезпеці. Ми працюємо над евакуацією тисяч тих, хто допомагав нашій справі і їхнім сім'ям", - заявив він.