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Байден поприветствовал прекращения огня между Израилем и Сектором Газа

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джозеф Байден поприветствовал прекращения огня между Израилем и группировками в Секторе Газа. Он отметил, что все достойны жить в безопасности и демократии.

Об этом сообщает Associated Press.

Свое заявление по тому поводу Байден сделал после того, как Израиль и ХАМАС объявили о прекращении огня, которое вступит в силу в 2 часа ночи в пятницу, 21 мая.

Байден отметил, что видит реальную возможность для достижения более широкой цели построения мира на Ближнем Востоке.

По его словам, египетское правительство сыграло решающую роль в обеспечении прекращения огня, и сказал, что он и высшие помощники Белого дома активно участвовали в "ежечасных" усилиях по прекращению кровопролития.

"Я считаю, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить безопасно и надежно и пользоваться равными мерами свободы, процветания и демократии", - сказал Байден.

Он добавил, что его администрация продолжит переговоры по этому вопросу.

"Моя администрация продолжит нашу тихую, неустанную дипломатию в этом направлении", - отметил президент США.

Напомним, Израиль сообщил Египту о готовности прекратить огонь в Секторе Газа. Однако Израиль предупредил, что в случае необходимости удары будут возобновлены.

Также сообщалось, что Военный кабинет Израиля проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа. ХАМАС согласился с перемирием. Мир должен был наступить в 2 часа ночи 21 мая.

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