Байден поприветствовал падение безработицы в США: побороли худший кризис
В США упал уровень безработицы по сравнению с прошлым месяцем. Это событие поприветствовал президент страны Джозеф Байден.
Об этом пишет АВС News.
Согласно майскому отчету, экономика США приобрела 559 000 рабочих мест в прошлом месяце. Таким образом уровень безработицы по сравнению с апрелем упал до 5,8%.
Президент США Джо Байден назвал майский отчет "отличными новостями" и отметил, что это событие - настоящий исторический прогресс.
"Это прогресс, исторический прогресс, прогресс, который выводит нашу экономику из худшего кризиса за последние 100 лет", - сказал Байден.
Он добавил, что его администрации удалось создать больше рабочих мест, чем кому либо.
"С тех пор, как я вступил в должность, мы создали в общей сложности более двух миллионов рабочих мест. Это больше, чем когда-либо было создано за первые четыре месяца любого президентства в современной истории" - сказал Байден.
Он отметил, что это заслуга и американского народа, которые поддержали президента в борьбе с коронавирусом. Американцы носят маски, делают вакцинацию - это и спасло экономику США.
Напомним, США поделится вакциной от коронавируса с другими более бедными странами. Украине также перепадет эта вакцина.
Ранее сообщалось, что в США оценили ущерб от штурма Капитолия, который устроили сторонники Трампа. Он составляет 1,5 млн долларов.