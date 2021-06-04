Минюст США оценил ущерб от штурма Капитолия

Министерство юстиции США оценило ущерб, нанесенный Капитолию в результате штурма сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, в 1,5 млн долларов. В результате атаки повреждены предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность.

Сторонники Трампа пошли на штурм здания после утверждения результатов президентских выборов, по итогам которых новым президентом США стал Джо Байден.

Оценка ущерба представлена в документах судебного разбирательства по делу одного из участников беспорядков. Сторона обвинения хочет взыскать эту сумму с подсудимых. Те, кого признают виновным в совершении менее тяжких правонарушений, заплатят по 500 долларов, а те, кто окажется виновным по более серьезной статье, - 2 тыс. долларов.

Представители главного архитектора Капитолия подтвердили, что в основе подсчетов подготовленная им оценка ущерба.