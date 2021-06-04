Минюст США оценил ущерб от штурма Капитолия
Министерство юстиции США оценило ущерб, нанесенный Капитолию в результате штурма сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, в 1,5 млн долларов. В результате атаки повреждены предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность.
Об этом сообщает The Washington Post.
Сторонники Трампа пошли на штурм здания после утверждения результатов президентских выборов, по итогам которых новым президентом США стал Джо Байден.
Оценка ущерба представлена в документах судебного разбирательства по делу одного из участников беспорядков. Сторона обвинения хочет взыскать эту сумму с подсудимых. Те, кого признают виновным в совершении менее тяжких правонарушений, заплатят по 500 долларов, а те, кто окажется виновным по более серьезной статье, - 2 тыс. долларов.
Представители главного архитектора Капитолия подтвердили, что в основе подсчетов подготовленная им оценка ущерба.
Ранее стало известно, что компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения приступа.
6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.