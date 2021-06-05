Байден привітав падіння безробіття в США: побороли найгіршу кризу

У США впав рівень безробіття у порівнянні з минулим місяцем. Цю подію привітав президент країни Джозеф Байден .

Згідно з травневим звітом, економіка США придбала 559 000 робочих місць минулого місяця. Таким чином рівень безробіття в порівнянні з квітнем впало до 5,8%.

Президент США Джо Байден назвав травневий звіт "відмінними новинами" і зазначив, що ця подія - справжній історичний прогрес.

"Це прогрес, історичний прогрес, прогрес, який виводить нашу економіку з найгіршої кризи за останні 100 років", - сказав Байден.

Він додав, що його адміністрації вдалося створити більше робочих місць, ніж комусь ще.

"З тих пір, як я вступив на посаду, ми створили в цілому більше двох мільйонів робочих місць. Це більше, ніж будь-коли було створено за перші чотири місяці будь-якого президентства в сучасній історії" - сказав Байден.

Він зазначив, що це заслуга й американського народу, які підтримали президента в боротьбі з коронавірусом. Американці носять маски, роблять вакцинацію - це й врятувало економіку США.