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Байден привітав падіння безробіття в США: побороли найгіршу кризу

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США, Субота 05 червня 2021 07:40
Байден привітав падіння безробіття в США: побороли найгіршу кризу Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У США впав рівень безробіття у порівнянні з минулим місяцем. Цю подію привітав президент країни Джозеф Байден.

Про це пише АВС News.

Згідно з травневим звітом, економіка США придбала 559 000 робочих місць минулого місяця. Таким чином рівень безробіття в порівнянні з квітнем впало до 5,8%.

Президент США Джо Байден назвав травневий звіт "відмінними новинами" і зазначив, що ця подія - справжній історичний прогрес.

"Це прогрес, історичний прогрес, прогрес, який виводить нашу економіку з найгіршої кризи за останні 100 років", - сказав Байден.

Він додав, що його адміністрації вдалося створити більше робочих місць, ніж комусь ще.

"З тих пір, як я вступив на посаду, ми створили в цілому більше двох мільйонів робочих місць. Це більше, ніж будь-коли було створено за перші чотири місяці будь-якого президентства в сучасній історії" - сказав Байден.

Він зазначив, що це заслуга й американського народу, які підтримали президента в боротьбі з коронавірусом. Американці носять маски, роблять вакцинацію - це й врятувало економіку США.

Нагадаємо, США поділиться вакциною від коронавірусу з іншими біднішими країнами. Україні також перепаде ця вакцина.

Раніше повідомлялося, що у США оцінили збитки від штурму Капітолію, який влаштували прихильники Трампа. Вони становлять 1,5 млн доларів.

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