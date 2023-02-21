ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден: Попереду важкі та гіркі дні, оскільки Україна продовжує захищатися від Росії

Новость на русском →
Вівторок 21 лютого 2023 19:48
Байден: Попереду важкі та гіркі дні, оскільки Україна продовжує захищатися від Росії Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наступні дні й місяці будуть важкими для українців, коли вони захищатимуть свою країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена у рамках візиту до Польщі.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від російського наступу і веде власний контрнаступ, надалі будуть важкі і дуже гіркі дні. Перемоги і трагедії", - сказав Байден.

Він зазначив, що боротьба за свободу - це те, що завжди буде важко, але водночас "завжди важливо".

Президент додав, що Сполучені Штати та їхні західні союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, виступати за демократію та суверенітет, право людей жити без агресії.

Нагадаємо, вчора президент США відвідував Україну та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, а сьогодні Байден приїхав до Польщі, де зустрівся з Анджеєм Дудою.

Під час виступу в Польщі Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе подолати любов українців до свободи, тому Україна ніколи не стане жертвою Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Війна Росії проти України
NEWS
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку