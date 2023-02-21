Байден: Попереду важкі та гіркі дні, оскільки Україна продовжує захищатися від Росії

Наступні дні й місяці будуть важкими для українців, коли вони захищатимуть свою країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена у рамках візиту до Польщі.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від російського наступу і веде власний контрнаступ, надалі будуть важкі і дуже гіркі дні. Перемоги і трагедії", - сказав Байден.

Він зазначив, що боротьба за свободу - це те, що завжди буде важко, але водночас "завжди важливо".

Президент додав, що Сполучені Штати та їхні західні союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, виступати за демократію та суверенітет, право людей жити без агресії.