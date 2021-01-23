ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Новый глава Пентагона заверил в непоколебимой приверженности ценностям НАТО

Суббота 23 января 2021 07:24
Новый глава Пентагона заверил в непоколебимой приверженности ценностям НАТО
Фото: Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Новый министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом. Это был первый звонок на новой должности.

Об этом Остин сообщил в своем Twitter.

Глава Пентагона назвал разговор "потрясающим".

"Подтвердил непоколебимую приверженность США НАТО. Наша признательность за командную работу и актуальность, которую наши союзники вносят в миссии по всему миру", - написал Остин.

В то же время о беседе в своем Twitter сообщил и сам Столтенберг. Он выразил надежду на тесное сотрудничество с США.

"Говорил с министром обороны США Ллойдом Остином и поздравил его с утверждением (на должности, - ред.). Отличная дискуссия о ценностях, которые мы разделяем, и проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Я надеюсь на тесное сотрудничество с ним, чтобы укрепить связь между Европой и Северной Америкой", - написал Столтенберг.

Ранее Столтенберг поприветствовал предложение Соединенных Штатов продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден будет настаивать на увеличении расходов на НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика НАТОПентагонСоединенные Штаты Америки

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь