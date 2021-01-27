Байден пообіцяв Столтенбергу консультуватися у питаннях Афганістану, Іраку і Росії

Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)

Президент США Джо Байден провів телефонні переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Вони обговорили питання співробітництва.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Так, Байден подякував генсекретарю за тверде керівництво Північноатлантичним альянсом і повідомив про свій намір консультуватися і працювати з союзниками "по всьому спектру загальних проблем безпеки, включаючи Афганістан, Ірак і Росію".

Байден також підтвердив прихильність США колективній обороні згідно зі статтею 5 Північноатлантичного договору і підкреслив свою рішучість зміцнювати трансатлантичну безпеку.

Глава Білого дому також підкреслив важливість спільних цінностей, консультацій і можливостей" для проведення політики стримування і протидії новим загрозам, включаючи зміну клімату і пандемію коронавіруса.

Раніше новий міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Йенсом Столтенбергом і запевнив у непохитній відданості цінностям НАТО.

Також Байден і Джонсон підтвердили свою відданість альянсу НАТО в ході телефонної розмови.