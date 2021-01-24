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НАТО и климат: о чем говорили Байден и Джонсон при первом телефонном разговоре

Воскресенье 24 января 2021 00:58
НАТО и климат: о чем говорили Байден и Джонсон при первом телефонном разговоре
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с новым президентом США Джо Байденом. Состоялся первый разговор с британским политиком после вступления Байдена в должность.

Об этом пишет Reuters.

Джонсон, в частности, заявил. что с нетерпением ожидает совместную работу с новым президентом США.

"Премьер-министр тепло приветствовал решение президента присоединиться к Парижскому соглашению об изменении климата", - заявила пресс-секретарь Джонсона.

"Опираясь на долгую историю сотрудничества Великобритании и США в области безопасности и обороны, лидеры подтвердили свою приверженность альянсу НАТО и нашим общим ценностям в продвижении прав человека и защите демократии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США вернутся в Парижское соглашение. Решение о присоединении к международному договору об изменении климата вступит в силу через 30 дней после его сдачи на хранение в ООН, заявила ранее команда Байдена.

В ноябре США стали первой страной в мире, которая вышла из договора.

РБК-Украина писало, что новый глава Пентагона заверил в непоколебимой приверженности США ценностям НАТО.

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Новости Украины Политика Джозеф Байденклимат

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