Байден пообещал санкции, если "Северный поток-2" будет нарушать права Украины, - Зеленский

Президент США Джо Байден пообещал санкции, если "Северный поток-2" будет нарушать права Украины. Владимир Зеленский заявил, что США будут стоять на защите вопросов энергетической безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Украина 24" .

По его словам, гарантии в вопросе энергетической безопасности Украины еще будут разрабатываться.

"Мы все должны иметь детали. В любом случае я знаю, то что я сегодня слышал: если будут нарушаться права Украины или вопросы энергетической безопасности, то США будут готовы к внедрению санкционной политики", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина, несмотря ни на что, будет бороться с этим энергетическим оружием.