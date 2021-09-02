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Байден пообещал санкции, если "Северный поток-2" будет нарушать права Украины, - Зеленский

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден пообещал санкции, если "Северный поток-2" будет нарушать права Украины. Владимир Зеленский заявил, что США будут стоять на защите вопросов энергетической безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Украина 24".

По его словам, гарантии в вопросе энергетической безопасности Украины еще будут разрабатываться.

"Мы все должны иметь детали. В любом случае я знаю, то что я сегодня слышал: если будут нарушаться права Украины или вопросы энергетической безопасности, то США будут готовы к внедрению санкционной политики", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина, несмотря ни на что, будет бороться с этим энергетическим оружием.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Украина продолжат выступать против российского газопровода "Северный поток-2". Проект является угрозой для энергетической безопасности Европы.

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Владимир ЗеленскийДжозеф Байден