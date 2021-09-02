Байден пообіцяв санкції, якщо "Північний потік-2" порушуватиме права України, - Зеленський

Президент США Джо Байден пообіцяв санкції, якщо" Північний потік-2 " буде порушувати права України. Володимир Зеленський заявив, що США стоятимуть на захисті питань енергетичної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Україна 24" .

За його словами, гарантії в питанні енергетичної безпеки України ще розроблятимуться.

"Ми всі повинні мати деталі. У будь-якому випадку я знаю, те що сьогодні чув: якщо будуть порушуватися права України або питання енергетичної безпеки, то США будуть готові до впровадження санкційної політики", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна, незважаючи ні на що, буде боротися з цією енергетичною зброєю.