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Байден пообіцяв санкції, якщо "Північний потік-2" порушуватиме права України, - Зеленський

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден пообіцяв санкції, якщо" Північний потік-2 " буде порушувати права України. Володимир Зеленський заявив, що США стоятимуть на захисті питань енергетичної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Україна 24".

За його словами, гарантії в питанні енергетичної безпеки України ще розроблятимуться.

"Ми всі повинні мати деталі. У будь-якому випадку я знаю, те що сьогодні чув: якщо будуть порушуватися права України або питання енергетичної безпеки, то США будуть готові до впровадження санкційної політики", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна, незважаючи ні на що, буде боротися з цією енергетичною зброєю.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати і Україна продовжать виступати проти російського газопроводу "Північний потік-2". Проект є загрозою для енергетичної безпеки Європи.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден