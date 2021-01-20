ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Байден пообещал победить экстремизм и терроризм в США

Вашингтон, Среда 20 января 2021 19:22
Байден пообещал победить экстремизм и терроризм в США
Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Новый президент США Джо Байден пообещал победить экстремизм и терроризм в США. Он заявил, что будет президентом для всех американцев.

Об этом он заявил во время инаугурационной речи, трансляцию ведет "Радио Свобода".

"Усиление политического экстремизма, сторонники теории превосходства белых и терроризм в стране - это то, чему мы должны противостоять... И мы одержим над ними победу", - заверил Байден.

Также он заявил, что США готовы к восстановлению сотрудничества с другими странами.

"Вот мое послание тем, кто находится за пределами наших границ. Америка прошла испытания, и мы стали сильнее для этого. Мы восстановим наши союзы и снова будем взаимодействовать с миром", - сказал он.

Напомним, Джо Байден стал новым президентом Соединенных Штатов. В Вашингтоне состоялась инаугурация нового лидера страны.

Также сегодня, 20 января, Камала Харрис официально вступила в должность вице-президента Соединенных Штатов. Она приняла присягу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Джозеф Байден

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь