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Байден пообіцяв перемогти екстремізм і тероризм в США

Вашингтон, Середа 20 січня 2021 19:22
Байден пообіцяв перемогти екстремізм і тероризм в США
Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Новий президент США Джо Байден пообіцяв перемогти екстремізм і тероризм в США. Він заявив, що буде президентом для всіх американців.

Про це він заявив під час інавгураційної промови, трансляцію веде "Радіо Свобода".

"Посилення політичного екстремізму, прихильники теорії вищості білих і тероризм в країні - це те, проти чого ми повинні протистояти... І ми здобудемо над ними перемогу", - запевнив Байден.

Також він заявив, що США готові до відновлення співпраці з іншими країнами.

"Ось моє послання тим, хто знаходиться за межами наших кордонів. Америка пройшла випробування, і ми стали сильнішими для цього. Ми відновимо наші союзи і знову будемо взаємодіяти зі світом", - сказав він.

Нагадаємо, Джо Байден став новим президентом Сполучених Штатів. У Вашингтоні відбулася інавгурація нового лідера країни.

Також сьогодні, 20 січня, Камала Харріс офіційно вступила на посаду віце-президента Сполучених Штатів. Вона прийняла присягу.

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