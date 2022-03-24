Байден пообещал ответить на применение Россией химического оружия в Украине

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность применения Россией химического оружия на территории Украины. Он подчеркнул, что США ответят на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Брюсселе после заседаний НАТО и G7.

Журналисты спросили Байдена, что будут делать США и НАТО, если Россия все же решит применить химическое оружие против украинцев.

"Мы дадим ответ. Мы отреагируем", - сказал президент США, добавив, что характер ответа будет зависеть от характера атаки.

В то же время Байден отказался предоставлять журналистам данные разведки о возможности применения химического оружия в Украине.