Байден пообещал ответить на применение Россией химического оружия в Украине

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность применения Россией химического оружия на территории Украины. Он подчеркнул, что США ответят на это.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Брюсселе после заседаний НАТО и G7.
Журналисты спросили Байдена, что будут делать США и НАТО, если Россия все же решит применить химическое оружие против украинцев.
"Мы дадим ответ. Мы отреагируем", - сказал президент США, добавив, что характер ответа будет зависеть от характера атаки.
В то же время Байден отказался предоставлять журналистам данные разведки о возможности применения химического оружия в Украине.
Напомним, в Краматорске оккупанты в очередной раз применили запрещенные фосфорные боеприпасы.
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