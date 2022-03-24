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Байден пообіцяв відповісти на застосування Росією хімічної зброї в Україні

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден прокоментував можливість застосування Росією хімічної зброї на території України. Він наголосив, що США дадуть на це відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Брюсселі після засідань НАТО та G7.

Журналісти запитали Байдена, що будуть робити США та НАТО, якщо Росія все ж вирішить застосувати хімічну зброю проти українців.

"Ми дамо відповідь. Ми відреагуємо", - сказав президент США, додавши, що характер відповіді залежатиме від характеру атаки.

Водночас Байден відмовився надавати журналістам дані розвідки щодо можливості застосування хімічної зброї в Україні.

Нагадаємо, у Краматорську окупанти в черговий раз застосували заборонені фосфорні боєприпаси.

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