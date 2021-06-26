Байден пообещал Афганистану поддержку, несмотря на отведение войск

Президент США Джо Байден пообещал устойчивое партнерство и поддержку руководству Афганистана. Однако он не изменил мнения о том, что вывод войск США из Афганистана неизбежен.
Об этом сообщает Associated Press.
Ситуацию с выводом войск США из Афганистана прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он признает, что продолжающееся присутствие США помогло бы Афганистану, но опасается, что из-за этого война там может затянуться.
Напомним, что в США допустили задержку с выводом войск из Афганистана. Это произошло после того, как Талибан усилил наступления.
Ранее сообщалось, что США призывают остановить насилие в Афганистане.