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Байден пообіцяв Афганістану підтримку, незважаючи на відведення військ

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден пообіцяв стійке партнерство і підтримку керівництву Афганістану. Однак він не змінив думки про те, що виведення військ США з Афганістану є неминучим.

Про це повідомляє Associated Press.

Ситуацію з виведенням військ США з Афганістану прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він визнає, що затяжна присутність США допомогла б Афганістану, але побоюється, що через це війна там може затягнутися.

Нагадаємо, що у США допустили затримку з виведенням військ з Афганістану. Це сталося після того, як Талібан посилив наступ.

Раніше повідомлялося, що США закликають зупинити насильство в Афганістані.

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Афганистан