Байден може допомогти Зеленському перезапустити КСУ, - Washington Post

Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)

Після обрання президентом США Джо Байдена Вашингтон може допомогти президенту України Володимиру Зеленському відновити роботу із боротьби з корупцією, вирішивши питання з рішеннями Конституційного суду. Також може бути перезапущений політичний альянс між двома державами.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Після інавгурації адміністрація Байдена могла б зробити кілька кроків, щоб допомогти Зеленському. Можна було б підготувати санкції проти суддів Конституційного суду, причетних до неправильних постанов; глобальний Закон Магнітського передбачає заборону на видачу віз і заморожування активів в таких випадках", - йдеться у статті видання.

Крім того, видання вважає, що Мін'юст Байдена може відновити зусилля з переслідування злочинної корупції. Справи проти ключових українських олігархів, в тому числі Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського, які зіграли важливу роль у блокуванні реформ і просування російських інтересів в Україні.

Нагадаємо, 27 листопада КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, що є однією з умов на шляху України до ЄС. Після цього президент Зеленський запропонував парламенту перезавантажити КСУ та скасувати його рішення.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський доручив комісії з правової реформи представити напрацювання щодо перезапуску КСУ.

Крім того, Зеленський заявив, що Рада повинна вирішити питання КСУ до кінця 2020 року.