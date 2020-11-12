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Комиссия по правовой реформе через неделю представит наработки по перезапуску КСУ

Киев, Четверг 12 ноября 2020 21:09
Комиссия по правовой реформе через неделю представит наработки по перезапуску КСУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На следующей неделе Комиссия по правовой реформе представит наработки по перезапуску Конституционного суда Украины. Такое задание на комиссию было возложено главой государства.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении.

Как пообещал президент, весь процесс перезапуска КСУ будет максимально прозрачным и с максимальным привлечением общества.

"Все мы работаем над комплексными решениями для восстановления доверия к судебной системе и, в частности, перезапуска Конституционного суда. Надо решить проблему системно. Первые результаты комиссии будут представлены через неделю", - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как чувствует себя на третий день самоизоляции через COVID-19, о вакцине против коронавирус, выход из конституционного кризиса и режим тишины на востоке.

Posted by Офис Президента Украины on Thursday, November 12, 2020

Напомним, 27 октября КСУ отменил ответственность за недостоверное декларирование, введение которой было обязательством Украины перед международными партнерами. После этого Зеленский предложил Раде уволить всех судей КСУ, но парламент отправил документ на доработку.

Кроме того, сегодня у Зеленского заявили, что конституционный кризис в Украине решится в течение ближайших недель.

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