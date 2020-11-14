Рада до конца года должна решить вопрос КСУ и кадровых перестановок, - президент

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский ожидает, что Верховная рада до конца 2020 года, несмотря на вспышку коронавируса среди нардепов, успеет рассмотреть важные вопросы. В частности, глава государства ожидает разрешения ситуации с Конституционным судом.

Об этом президент рассказал в своем видеообращении из больницы "Феофания", где находится на самоизоляции после подтверждения COVID-19.

Как отметил глава государства, коронавирус не должен помешать парламенту принять важные решения.

"В этом году у парламента много работы. Это решение по Конституционном суду, принятие бюджета во втором чтении и возможные кадровые перестановки", - отметил Зеленский.

Відеозвернення Володимира Зеленського, Руслана Стефанчука та Олексія Резнікова щодо ситуації в Україні Президент України Володимир Зеленський розповів про самопочуття, карантин вихідного дня, невтручання України у вибори в США, відкриття нових КПВВ на Луганщині та програму «Здорова нація». Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про роботу парламенту в умовах коронакризи та законопроекти, які плануються до розгляду найближчим часом. Крім того, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков детально розповів про модернізацію КПВВ, інфраструктурні проекти на Донбасі та перспективи реінтеграції тимчасово окупованих територій. Posted by Офіс Президента України on Saturday, November 14, 2020

Напомним, сегодня в "Слуге народа" заявили, что парламент будет работать на этой пленарной неделе, несмотря на коронавирус у руководства и нардепов. Рада хочет изменить календарный план.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе у спикера парламента Дмитрия Разумкова подтвердили коронавирус.

Позже стало известно об инфицировании его первого заместителя Руслана Стефанчука.