Байден пом'якшив вироки 2500 засудженим за злочини, пов'язані з наркотиками

Президент США Джо Байден, який незабаром залишить пост, оголосив у п'ятницю, 17 листопада, що пом'якшує вироки майже 2500 осіб. Мова йде про засуджених за ненасильницькі злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"(Ті, кому вигідні ухвалені в п'ятницю заходи - ред.), відбувають непропорційно тривалі строки покарання порівняно з тими, які вони отримали б сьогодні згідно з чинним законодавством, політикою та практикою", - заявив Байден.

У заяві Білого дому йдеться про те, що цей крок надає можливість помилування людям, яких було обговорено на основі дискредитованих відмінностей у покараннях за злочини, пов'язані з креком і порошковим кокаїном, а також на основі застарілих покарань за злочини, пов'язані з наркотиками.

Байден зазначив, що до теперішнього моменту він виніс більше помилування і пом'якшення покарання, ніж будь-який інший його попередник.

Reuters додало, що в грудні Байден пом'якшив вироки 37 із 40 федеральних ув'язнених, засуджених до смертної кари, замінивши їх довічним ув'язненням без права дострокового звільнення.

Того ж місяця він також оголосив про помилування 39 осіб, засуджених за ненасильницькі злочини, і пом'якшення вироків майже 1500 іншим особам, які відбувають тривалі терміни тюремного ув'язнення.

Крім того, президент США зазнав критики за помилування свого сина Хантера Байдена, який визнав себе винним у податкових порушеннях і був засуджений за звинуваченнями, пов'язаними з вогнепальною зброєю.

Також агентство пише, що президенти зазвичай віддають розпорядження про помилування ближче до кінця свого терміну.