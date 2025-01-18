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Байден смягчил приговоры 2500 осужденным за преступления, связанные с наркотиками

Суббота 18 января 2025 00:39
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Байден смягчил приговоры 2500 осужденным за преступления, связанные с наркотиками Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Уходящий президент США Джо Байден объявил в пятницу, 17 ноября, что смягчает приговоры почти 2500 человек. Речь идет об осужденных за ненасильственные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"(Те, кому выгодны принятые в пятницу меры - ред.), отбывают непропорционально длительные сроки наказания по сравнению с теми, которые они получили бы сегодня в соответствии с действующим законодательством, политикой и практикой", - заявил Байден.

В заявлении Белого дома говорится, что этот шаг предоставляет возможность помилования людям, которые были обсуждены на основе дискредитированных различий в наказаний за преступления, связанные с крэком и порошковым кокаином, а также на основе устаревших наказаний за преступления, связанные с наркотиками.

Байден отметил, что к настоящему моменту он вынес больше помилования и смягчения наказания, чем любой другой его предшественник.

Reuters добавило, что в декабре Байден смягчил приговоры 37 из 40 федеральных заключенных, приговоренных к смертной казни, заменив их пожизненным заключением без права досрочного освобождения.

В том же месяце он также объявил о помиловании 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления, и смягчении приговоров почти 1500 другим лицам, отбывающим длительные сроки тюремного заключения.

Кроме того, президент США подвергся критике за помилование своего сына Хантера Байдена, который признал себя виновным в налоговых нарушениях и был осужден по обвинениям, связанным с огнестрельным оружием.

Также агентство пишет, что президенты обычно отдают распоряжения о помиловании ближе к концу своего срока.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп хочет помиловать некоторых своих сторонников, которые штурмовали Капитолий США 6 января 2021 года в попытке помешать Конгресса подтвердить победу Байдена на выборах 2020 года.

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