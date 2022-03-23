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Байден получил от Пентагона варианты размещения дополнительных сил в Европе

Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Перед визитом в Европу президент США Джо Байден получил от американского Минобороны несколько вариантов дополнительного размещения военных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пентагон передал в Белый дом ряд возможных вариантов роста военного контингента США в Восточной Европе. Байден может объявить об изменениях в структуре войск до или после переговоров с европейскими союзниками.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден сделает несколько важных заявлений в Европе. В частности, он поделится планами "общих действий по укреплению европейской энергетической безопасности и снижению зависимости Европы от российского газа" и изменению расположения сил на восточном фланге НАТО.

Кстати, Белый дом назвал реальной угрозой потенциальное использование РФ химического оружия.

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