Байден отримав від Пентагону варіанти розміщення додаткових сил в Європі

Перед візитом до Європи президент Сполучених Штатів Джо Байден отримав від американського Міноборони кілька варіантів додаткового розміщення військових сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Пентагон передав у Білий дім низку потенційних варіантів збільшення військового контингенту США у Східній Європі. Байден може оголосити про зміни в структурі військ до або після перемовин із європейськими союзниками.

Радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Байден зробить кілька важливих заяв у Європі. Зокрема, він поділиться планами "спільних дій з укріплення європейської енергетичної безпеки та зниження залежності Європи від російського газу" та зміна розташування сил на східному фланзі НАТО.