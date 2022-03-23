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Байден отримав від Пентагону варіанти розміщення додаткових сил в Європі

Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перед візитом до Європи президент Сполучених Штатів Джо Байден отримав від американського Міноборони кілька варіантів додаткового розміщення військових сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Пентагон передав у Білий дім низку потенційних варіантів збільшення військового контингенту США у Східній Європі. Байден може оголосити про зміни в структурі військ до або після перемовин із європейськими союзниками.

Радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Байден зробить кілька важливих заяв у Європі. Зокрема, він поділиться планами "спільних дій з укріплення європейської енергетичної безпеки та зниження залежності Європи від російського газу" та зміна розташування сил на східному фланзі НАТО.

До слова, Білий дім назвав реальною загрозою потенційне використання РФ хімічної зброї.

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