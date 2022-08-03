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Байден в полной мере привержен дальнейшему оказанию поддержки Украине

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Вашингтон, Среда 03 августа 2022 02:16
Байден в полной мере привержен дальнейшему оказанию поддержки Украине Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден в полной мере привержен дальнейшему оказанию поддержки Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

Кирби прокомментировал заявление в американской прессе о якобы недоверии между Киевом и Вашингтоном.

"Байден много-много раз говорил о своем восхищении лидерскими качествами и мужеством президента Зеленского". Он много раз лично говорил с президентом Зеленским и знает, понимает, в каком стрессе президент", - сказал Кирби.

Кирби отметил, что Байден уважает Зеленского и "в полной мере привержен дальнейшему оказанию поддержки Украине".

Напомним, 1 августа Байден утвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на 550 млн долларов.

В понедельник стало известно о том, что Украина получила четыре дополнительные системы HIMARS от США.

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