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Байден покинув Київ, - ЗМІ

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Київ, Понеділок 20 лютого 2023 14:23
Байден покинув Київ, - ЗМІ Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден сьогодні пообіді виїхав з Києва Він прямує до Польщі, де у нього запланований дводенний візит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Президент Джо Байден залишив столицю України Київ після більш ніж 5-годинного візиту, запевнивши у підтримці", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Джо Байден сьогодні прибув до Києва з неанонсованим візитом. Він вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні та провів перемовини з президентом Володимиром Зеленським.

Президент США після Києва вирушив до Польщі. Там у ньому запланована зустріч з президентом Анджеєм Дудою та переговори з союзниками НАТО.

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