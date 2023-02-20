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Байден покинул Киев, - СМИ

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Киев, Понедельник 20 февраля 2023 14:23
Байден покинул Киев, - СМИ Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден сегодня после обеда уехал из Киева Он направляется в Польшу, где у него запланирован двухдневный визит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Президент Джо Байден покинул столицу Украины Киев после более чем 5-часового визита, заверив в поддержке", - говорится в сообщении.

Отметим, что Джо Байден сегодня прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Он почтил память Героев Небесной Сотни и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Президент США после Киева направляется в Польшу. Там запланирована встреча с президентом Анджеем Дудой и переговоры с союзниками НАТО.

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Киев Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Польша
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