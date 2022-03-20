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Байден пока не планирует визит в Украину, - постпред США при ООН

Фото: президент США Джо Байден (Alex Wong/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Президент США Джо Байден в рамках своей поездки в Европу не планирует визит в Украину. Такой визит не стоит на повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Насколько я знаю, это (визит Байдена в Украину, - ред.) не на повестке дня. Президент собирается посетить Европу, он проведет встречи со всеми нашими партнерами и союзниками. Я не слышала ничего о возможном визите президента в Украину… Эта страна охвачена войной, я не могу представить, чтобы такой визит был бы на повестке дня", - отметила дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность поездки Джо Байдена в Европу из-за войны России против Украины.

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Джозеф БайденВойна России против Украины