Байден пока не планирует визит в Украину, - постпред США при ООН

Президент США Джо Байден в рамках своей поездки в Европу не планирует визит в Украину. Такой визит не стоит на повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Насколько я знаю, это (визит Байдена в Украину, - ред.) не на повестке дня. Президент собирается посетить Европу, он проведет встречи со всеми нашими партнерами и союзниками. Я не слышала ничего о возможном визите президента в Украину… Эта страна охвачена войной, я не могу представить, чтобы такой визит был бы на повестке дня", - отметила дипломат.