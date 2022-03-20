Байден поки не планує візит до України, - постпред США при ООН

Президент США Джо Байден в рамках своєї поїздки в Європу не планує візит в Україну. Такий візит не стоїть на порядку денному.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.
"Наскільки я знаю, це (візит Байдена до України, - ред.) не на порядку денному. Президент збирається відвідати Європу, він проведе зустрічі з усіма нашими партнерами і союзниками. Я не чула нічого про можливий візит президента в Україну... Ця країна охоплена війною, Я не можу уявити, щоб такий візит був би на порядку денному", - зазначила дипломат.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім розглядає можливість поїздки Джо Байдена до Європи через війну Росії проти України.
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