ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Белый дом может готовить поездку Байдена в Европу из-за Украины, - NBC

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 14 марта 2022 17:55
Белый дом может готовить поездку Байдена в Европу из-за Украины, - NBC Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Белый дом рассматривает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу. Она будет связана с войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Издание со ссылкой на трех осведомленных источников пишет, что такая поездка призвана успокоить союзников США в Европе. Одним из возможных мест рассматривается Брюссель, где находятся штаб-квартиры НАТО и Европейского союза.

Также сообщается, что часть сотрудников, которые работали над визитом вице-президента Камалы Наррис, осталась в Европе для того, чтобы спланировать возможный визит Байдена.

Источники не назвали ориентировочных сроков поездки Байдена. Белый дом и Совет национальной безопасности не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, ранее Байден заявил, что российский президент Владимир Путин с началом полномасштабной войны против Украины просчитался в замыслах и не смог внести раздор в страны Запада и НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами