Байден похвалив Гарріс і порадив американцям "обрати майбутнє" США

Він зазначив, що "лише за кілька місяців американський народ обирає курс майбутнього Америки" і додав, що сам уже "зробив свій вибір".

"Я висловив свої погляди. Я хочу подякувати нашому чудовому віце-президенту Камалі Гарріс. Вона досвідчена. Вона сильна. Вона здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для нашої країни. Тепер вибір за вами, американським народом: Ви робите цей вибір", - сказав Байден.