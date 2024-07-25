Байден похвалил Харрис и посоветовал американцам "выбрать будущее" США

Он отметил, что "всего через несколько месяцев американский народ выбирает курс будущего Америки" и добавил, что сам уже "сделал свой выбор".

"Я высказал свои взгляды. Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она сильная. Она способная. Она была невероятным партнером для меня и лидером для нашей страны. Теперь выбор за вами, американским народом: Вы делаете этот выбор", - сказал Байден.