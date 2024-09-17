Байден поговорив із Трампом після можливого замаху

Президент США Джо Байден провів розмову із кандидатом на пост глави держави Дональдом Трампом. Це сталося після ймовірного другого замаху на колишнього президента.
Передає РБК-Україна з посиланням на The Hill та FOX 4.
Про розмову повідомила перший заступник речника Білого Дому Емілі Саймонс, опублікувавши пост у соцмережі Х (колишній Twitter). За її словами, Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці.
"Президент Байден щойно розмовляв з колишнім президентом Трампом і висловив полегшення від того, що він у безпеці. Вони провели сердечну бесіду, і колишній президент Трамп висловив подяку за дзвінок", - написала вона.
До цього ЗМІ повідомляли, що Байден не зміг додзвонитися до Трампа, оскільки він був недоступний. При цьому президент США у спілкуванні з журналістами додав, що спробує зателефонувати ще раз пізніше.
Нагадаємо, що у неділю 15 вересня на Трампа, ймовірно, було вчинено новий замах. Поруч із ним пролунали постріли в момент, коли він грав у гольф у своєму клубі Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч (штат Флорида).
Підозрюваним у можливому замаху є Райан Раут, 58-річний житель Гаваїв. Через деякий час його затримали. Детальніше про Раяна Раут читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також ми писали, що після можливого вбивства президент США Джо Байден доручив продовжувати та посилити захист Дональда Трампа.
"Я доручив своїй команді продовжувати забезпечувати Секретну службу всіма ресурсами, можливостями та заходами захисту, необхідними для забезпечення подальшої безпеки колишнього президента", - сказав Байден.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.