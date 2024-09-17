Байден поговорив із Трампом після можливого замаху

Про розмову повідомила перший заступник речника Білого Дому Емілі Саймонс, опублікувавши пост у соцмережі Х (колишній Twitter). За її словами, Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці.

"Президент Байден щойно розмовляв з колишнім президентом Трампом і висловив полегшення від того, що він у безпеці. Вони провели сердечну бесіду, і колишній президент Трамп висловив подяку за дзвінок", - написала вона.

До цього ЗМІ повідомляли, що Байден не зміг додзвонитися до Трампа, оскільки він був недоступний. При цьому президент США у спілкуванні з журналістами додав, що спробує зателефонувати ще раз пізніше.