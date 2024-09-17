Байден поговорив із Трампом після можливого замаху

Президент США Джо Байден провів розмову із кандидатом на пост глави держави Дональдом Трампом. Це сталося після ймовірного другого замаху на колишнього президента.

Про розмову повідомила перший заступник речника Білого Дому Емілі Саймонс, опублікувавши пост у соцмережі Х (колишній Twitter). За її словами, Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці.

"Президент Байден щойно розмовляв з колишнім президентом Трампом і висловив полегшення від того, що він у безпеці. Вони провели сердечну бесіду, і колишній президент Трамп висловив подяку за дзвінок", - написала вона.

До цього ЗМІ повідомляли, що Байден не зміг додзвонитися до Трампа, оскільки він був недоступний. При цьому президент США у спілкуванні з журналістами додав, що спробує зателефонувати ще раз пізніше.