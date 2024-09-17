Байден поговорил с Трампом после возможного покушения

Президент США Джо Байден провел разговор с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом. Это случилось после вероятного второго покушения на бывшего президента.ф

О разговоре сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эмили Саймонс, опубликовав пост в соцсети Х (бывший Twitter). По ее словам, Байден выразил облегчение от того, что Трамп в безопасности.

"Президент Байден только что говорил с бывшим президентом Трампом и выразил облегчение от того, что он в безопасности. Они провели сердечную беседу, и бывший президент Трамп выразил благодарность за звонок", - написала она.

До этого СМИ сообщали, что Байден не смог дозвониться до Трампа, поскольку он был недоступен. При этом, президент США в общении с журналистами добавил, что попробует позвонить еще раз попозже.