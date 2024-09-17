Байден поговорил с Трампом после возможного покушения
Президент США Джо Байден провел разговор с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом. Это случилось после вероятного второго покушения на бывшего президента.ф
Передает РБК-Украина со ссылкой на The Hill и FOX 4.
О разговоре сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эмили Саймонс, опубликовав пост в соцсети Х (бывший Twitter). По ее словам, Байден выразил облегчение от того, что Трамп в безопасности.
"Президент Байден только что говорил с бывшим президентом Трампом и выразил облегчение от того, что он в безопасности. Они провели сердечную беседу, и бывший президент Трамп выразил благодарность за звонок", - написала она.
До этого СМИ сообщали, что Байден не смог дозвониться до Трампа, поскольку он был недоступен. При этом, президент США в общении с журналистами добавил, что попробует позвонить еще раз попозже.
Вторая возможная попытка убить Трампа
Напомним, что в воскресенье 15 сентября на Трампа, вероятно, было совершено новое покушение. Рядом с ним прозвучали выстрелы в момент, когда он играл в гольф в своем клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Подозреваемым в возможном покушении является Райан Раут, 58-летний житель Гавайев. Спустя некоторое время его задержали. Подробнее о Райане Рауте читайте в материале РБК-Украина.
Также мы писали, что после возможного убийства президент США Джо Байден поручил продолжать и усилить защиту Дональда Трампа.
"Я поручил своей команде продолжать обеспечивать Секретную службу всеми ресурсами, возможностями и мерами защиты, необходимыми для обеспечения дальнейшей безопасности бывшего президента", - сказал Байден.
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