Байден погодився брати участь у дебатах з Трампом

Що передувало

Як пише Reuters, Байден уперше погодився на участь у дебатах із Трампом. Раніше президент США не давав своєї згоди і зазначав, що "буде дивитися на поведінку" свого конкурента.

Запропонував провести дебати сам Трамп. Він кинув виклик Байдену минулого місяця, заявивши, що готовий дебатувати "у будь-який час і в будь-якому місці".

Президентські вибори у США

Нагадаємо, ще у березні президент США Джо Байден був обраний головним кандидатом на президентських виборах від демократів, а Дональд Трамп - від республіканців.

Вибори заплановані на 5 листопада цього року. За даними останніх соцопитувань, які проводили в США, явного фаворита поки немає.

Також під час президентських виборів відбуватимуться вибори до Сенату та Палати представників США.

Інавгурація президента США має відбутися 20 січня 2025 року.

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