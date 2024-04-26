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Байден согласился участвовать в дебатах с Трампом

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден намерен принять участие в дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Байдена приводит Reuters.

"Да. Я не знаю, когда. Я буду рад подебатировать с ним", - заявил Байден.

Реакция Трампа

Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial предложил провести дебаты в суде Нью-Йорка, где против него слушается дело. 

Также он добавил, что не верит в готовность Байдена к участию в дебатах. 

Что предшествовало

Как пишет Reuters, Байден впервые согласился на участие в дебатах с Трампом. Ранее президент США не давал своего согласия и отмечал, что "будет смотреть на поведение" своего конкурента.

Предложил провести дебаты сам Трамп. Он бросил вызов Байдену в прошлом месяце, заявив, что готов дебатировать "в любое время и в любом месте".

Президентские выборы в США

Напомним, еще в марте президент США Джо Байден был избран главным кандидатом на президентских выборах от демократов, а Дональд Трамп - от республиканцев.

Выборы запланированы на 5 ноября этого года. По данным последних соцопросов, которые проводили в США, явного фаворита пока нет.

Также во время президентских выборов будут проходить выборы в Сенат и Палату представителей США.

Инаугурация президента США должна состояться 20 января 2025 года.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампВыборы в США