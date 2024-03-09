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Байден погодив фінансування частини уряду США до осені

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден підписав законопроект про фінансування частини американського уряду до кінця фінансового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Американський Конгрес планує 22 березня прийняти другий пакет з шести законопроектів про фінансування на весь рік, що залишилися. Цей пакет стосуватиметься міністерств оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоров'я та соціальних служб.

Конгрес США з вересня 2023 року не міг дійти згоди щодо бюджету на 2024 фінансовий рік. Республіканці вимагали скоротити витрати та посилити безпеку кордонів.

Однак американським законодавцям вдавалося декілька разів погоджувати тимчасове фінансування уряду, щоб запобігти шатдауну - зупинки роботи федеральних установ - та домовитися про річне фінансування.

Сьогодні Сенат США слідом за Палатою представників схвалив фінансування половини урядових установ до кінця цього фінансового року. Після цього документ передали на підпис президенту США.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден