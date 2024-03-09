Байден погодив фінансування частини уряду США до осені

Американський Конгрес планує 22 березня прийняти другий пакет з шести законопроектів про фінансування на весь рік, що залишилися. Цей пакет стосуватиметься міністерств оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоров'я та соціальних служб.

Конгрес США з вересня 2023 року не міг дійти згоди щодо бюджету на 2024 фінансовий рік. Республіканці вимагали скоротити витрати та посилити безпеку кордонів.

Однак американським законодавцям вдавалося декілька разів погоджувати тимчасове фінансування уряду, щоб запобігти шатдауну - зупинки роботи федеральних установ - та домовитися про річне фінансування.

Сьогодні Сенат США слідом за Палатою представників схвалив фінансування половини урядових установ до кінця цього фінансового року. Після цього документ передали на підпис президенту США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.