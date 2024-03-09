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Байден согласовал финансирование части правительства США до осени

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании части американского правительства до конца финансового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Американский Конгресс планирует 22 марта принять второй пакет из оставшихся шести законопроектов о финансировании на весь год. Этот пакет будет касаться министерств обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб.

Конгресс США с сентября 2023 года не мог прийти к согласию по бюджету на 2024 финансовый год. Республиканцы потребовали сократить расходы и усилить безопасность границ.

Однако американским законодателям удавалось несколько раз согласовывать временное финансирование правительства, чтобы предотвратить шатдаун - остановку работы федеральных учреждений - и договориться о годовом финансировании.

Сегодня Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил финансирование половины правительственных учреждений до конца этого финансового года. После этого документ был передан на подпись президенту США.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден