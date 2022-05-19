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Байден подпишет указ о новом пакете военной помощи Украине на 100 млн долларов, - Reuters

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден сегодня подпишет указ о выделении Украине новой военной помощи на 100 млн долларов. Ожидается, что в пакет войдут радары и артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, Байден подпишет указ о выделении дополнительных 100 млн долларов военной помощи Украине в течение нескольких часов.

Напомним, сегодня Сенат США проголосует за пакет помощи Украине на 40 млрд долларов.

Отметим, 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, что дает право президенту США оказывать Киеву военную помощь по упрощенной процедуре.

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