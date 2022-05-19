Байден підпише указ про новий пакет військової допомоги Україні на 100 млн доларів, - Reuters

Президент США Джо Байден сьогодні підпише указ про виділення Україні нової військової допомоги на 100 млн доларів. Очікується, що в пакет увійдуть радари і артилерійські боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел агентства, Байден підпише указ про виділення додаткових 100 млн доларів військової допомоги Україні протягом декількох годин.
Нагадаємо, сьогодні Сенат США проголосує за пакет допомоги Україні на 40 млрд доларів.
Зазначимо, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз для України, що дає право президенту США надавати Києву військову допомогу за спрощеною процедурою.
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