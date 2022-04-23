В День Земли Байден подписал указ о защите самых старых деревьев США

"Мы достигли точки, когда экологический кризис стал настолько очевидным для всех, кроме бывшего президента, что у нас действительно есть возможность делать то, что мы не могли сделать два, пять, десять лет назад" - заявил Байден.

Теперь Лесная служба США, Бюро землеустройства и Служба национальных парков будут выявлять угрозы для старых деревьев. Речь идет о лесных пожарах и изменении климата. Кроме того, будет разрабатываться политика по защите лесного хозяйства.

Вековые деревья борются с изменением климата, поскольку они поглощают большое количество углекислого газа, скопление которого способствует глобальному потеплению.

По данным ученых, секвойные леса - одно из самых эффективных в мире средств удаления и переработки углекислого газа. При этом за последние годы в США были уничтожены тысячи секвой.

Данный указ требует, чтобы менеджеры, управляющие федеральными земельными ресурсами, каждый год определяли и вели учет старых, многовековых деревьев по всей территории США.