У День Землі Байден підписав указ про захист найстаріших дерев США

"Ми досягли точки, коли екологічна криза стала настільки очевидною для всіх, крім колишнього президента, що у нас дійсно є можливість робити те, що ми не могли зробити два, п'ять, десять років тому" - заявив Байден.

Тепер Лісова служба США, Бюро землеустрою і Служба національних парків будуть виявляти загрози для старих дерев. Йдеться про лісові пожежі, зміну клімату. Крім того, розроблятиметься політика щодо захисту лісового господарства.

Вікові дерева борються зі зміною клімату, оскільки вони поглинають велику кількість вуглекислого газу, скупчення якого сприяє глобальному потеплінню.

За даними вчених, секвойні ліси - один з найефективніших у світі засобів видалення і переробки вуглекислого газу. При цьому за останні роки в США були знищені тисячі секвой.

Цей указ вимагає, щоб менеджери, які керують федеральними земельними ресурсами, щороку визначали і вели облік старих, багатовікових дерев по всій території США.