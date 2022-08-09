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Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Президент США Джо Байден подписал ратификационные документы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

На церемонии Байден назвал решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО "переломным моментом" для альянса, который принесет большую безопасность и стабильность всему миру.

"В момент, когда путинская Россия разрушила мир и безопасность в Европе, когда автократы бросают вызов самим основам правового порядка, сила трансатлантического альянса и приверженность Америки НАТО важнее, чем когда-либо", - подчеркнул он.

Отметим, для завершения процедуры все 30 стран-участниц НАТО должны ратифицировать протоколы о присоединении. Процесс может занять месяцы.

Напомним, "заморозить" вступление Швеции и Финляндии в НАТО может Турция. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган посетовал, что скандинавские страны не демонстрируют хороших результатов в выполнении соглашения, которое заключается в отказе от поддержки сторонников "Рабочей партии Курдистана" и других пунктах.

По состоянию на сегодня выходит, что уже более половины стран НАТО ратифицировали протоколы.

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НАТОШвецияДжозеф БайденФинляндия