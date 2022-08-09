Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

На церемонии Байден назвал решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО "переломным моментом" для альянса, который принесет большую безопасность и стабильность всему миру.

"В момент, когда путинская Россия разрушила мир и безопасность в Европе, когда автократы бросают вызов самим основам правового порядка, сила трансатлантического альянса и приверженность Америки НАТО важнее, чем когда-либо", - подчеркнул он.

Отметим, для завершения процедуры все 30 стран-участниц НАТО должны ратифицировать протоколы о присоединении. Процесс может занять месяцы.