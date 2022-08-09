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Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Президент США Джо Байден підписав ратифікаційні документи про вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

На церемонії Байден назвав рішення Швеції і Фінляндії вступити до НАТО "переломним моментом" для альянсу, який принесе більшу безпеку і стабільність всьому світу.

"У момент, коли путінська Росія зруйнувала мир і безпеку в Європі, коли автократи кидають виклик самим основам правового порядку, сила трансатлантичного альянсу і прихильність Америки НАТО важливіші, ніж будь-коли", - підкреслив він.

Зазначимо, для завершення процедури всі 30 країн-учасниць НАТО мають ратифікувати протоколи про приєднання. Процес може зайняти місяці.

Нагадаємо, "заморозити" вступ Швеції та Фінляндії до НАТО може Туреччина. Раньше президент Реджеп Таїп Ердоган поскаржився, що скандинавські країни не демонструють хороших результатів у виконанні угоди, яка полягає у відмові від підтримки прихильників "Робітничої партії Курдистану" та інших пунктах.

Станом на сьогодні виходить, що вже більше половини країн НАТО ратифікували протоколи.

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