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Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік. Україні виділено 300 млн доларів

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Понеділок 27 грудня 2021 19:23
Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік. Україні виділено 300 млн доларів Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 грудня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав оборонний бюджет країни на 2022 фінансовий рік. Його обсяг становить близько 770 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Президент підписав закон S. 1605, "про повноваження в галузі національної оборони на 2022 фінансовий рік", який санкціонує асигнування на 2022 фінансовий рік в основному на програми Міністерства оборони і військове будівництво, програми національної безпеки Міністерства енергетики та розвідувальні програми", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підписаний Главою держави закон визначає підвищення базової заробітної плати військовослужбовців та інші повноваження, що стосуються Збройних сил США.

Нагадаємо, раніше група сенаторів США запропонувала направити Україні в 2022 році військову допомогу на 450 млн доларів.

Крім того, 15 грудня Сенат США погодив оборонний бюджет, в якому передбачено 300 млн доларів на військову допомогу Україні.

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